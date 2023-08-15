Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 540 окупантов, 29 беспилотников и вертолет

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще примерно 540 российских оккупантов, а также 7 танков, вертолет, 29 артиллерийских систем и столько же беспилотников.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили: