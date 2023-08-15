Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 540 окупантов, 29 беспилотников и вертолет
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще примерно 540 российских оккупантов, а также 7 танков, вертолет, 29 артиллерийских систем и столько же беспилотников.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 254 920 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 4 313 (+7),
- боевых бронированных машин – 8 370 (+16),
- артиллерийских систем – 5 128 (+29),
- РСЗО – 714 (+0),
- средств ПВО – 482 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 314 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 242 (+29),
- крылатых ракет – 1 387 (+8),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 584 (+22),
- специальной техники – 769 (+3).