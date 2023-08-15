Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 540 окупантов, 29 беспилотников и вертолет

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 540 окупантов, 29 беспилотников и вертолет
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще примерно 540 российских оккупантов, а также 7 танков, вертолет, 29 артиллерийских систем и столько же беспилотников.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 254 920 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 4 313 (+7),
  • боевых бронированных машин – 8 370 (+16),
  • артиллерийских систем – 5 128 (+29),
  • РСЗО – 714 (+0),
  • средств ПВО – 482 (+3),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 314 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 242 (+29),
  • крылатых ракет – 1 387 (+8),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 584 (+22),
  • специальной техники – 769 (+3).

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