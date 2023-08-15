Госдеп о провокации РФ с турецким судном: Неприемлемая эскалация

Государственный департамент США отреагировал на провокационные действия РФ в Черном море в отношении турецкого гражданского судна Sukru Okan, которое направлялось в порт Измаила, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Ведант Пател.

По его словам, российские заявления о том, что все суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, являются "неприемлемой эскалацией".

"Россия публично объявила, что все суда, которые направляются к украинским портам в водах Черного моря, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это, на наш взгляд, неприемлемая эскалация, которая еще раз демонстрирует ответственность Москвы за то, что зерно не попадает туда, куда ему нужно" , – подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что США продолжат следить за ситуацией в Черном море, а также подчеркнул, что РФ должна вернуться к Черноморской зерновой инициативе.

Напомним, Минобороны России РФ заявило, что утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, когда судно не отреагировало на требования россиян остановиться для осмотра. После этого россияне якобы высаживались на судно и проводили осмотр, а дальше отпустили корабль.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявляет﻿, что россияне солгали об осмотре "Sukru Okan" и предупредительных выстрелах, а на самом деле были только угрозы в эфире.

МИД Украины осудил﻿ провокационные действия РФ в отношении турецкого гражданского судна Sukru Okan.