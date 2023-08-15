Украинские военные отразили наступление российской ДРГ на Черниговщине – Наев

Украинские защитники отразили попытку российской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Черниговской области. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Укринформ.

По его словам, в Северной операционной зоне, в пределах Новгород-Северской территориальной общины, пресечена очередная вражеская попытка пересечения государственной границы Украины со стороны России.

"Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой" , - отметил командующий.

Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам врага было нанесено огневое поражение по артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно. Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении.