Генштаб: ВСУ закрепляются в направлении Урожайного и наступают южнее Бахмута

Силы обороны Украины продвигаются на направлении Урожайного на южном фронте и ведут наступление южнее Бахмута Донецкой области. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во вторник, 15 августа, сообщает Новое время.

"В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах" , — сказал он.

Урожайное — поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Несколько дней назад российские "военкоры" заявляли, что армия РФ якобы отступила оттуда. Это также зафиксировано на карте DeepState.

В Минобороны Украины накануне заявили, что ВСУ освобождают поселок.

Скриншот: deepstatemap

Украинские бойцы продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и сдерживают наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском.

По словам Ковалева, на последних двух идут тяжелые бои. За сутки было 15 боевых столкновений.

Скриншот: deepstatemap

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.