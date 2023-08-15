Украину не пригласили на саммит G20: кто будет присутствовать

Украина не вошла в список приглашенных на саммит G20 стран, сообщил журналистам специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши, сообщает Зеркало недели.

В ответ на вопрос, ждать ли визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки», Пардеши ответил, что есть список из девяти стран, которые приглашены на встречу.

«Страна, которую вы упомянули, не входит в этот список» , - ответил секретарь.

Как говорится на сайте G20, среди приглашенных, кроме стран-членов объединения, присутствуют Бангладеш, Египет, Маврикий, Нигерия, Испания, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.

О таком же решении в начале июня заявлял и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар. Тогда дипломат объяснял это тем, что на форуме должны присутствовать только страны-участницы объединения, Украина же не входит в G20.

Пардеши также задали вопрос, будет ли Индия пытаться объединить страны глобального Юга против российской позиции относительно украинского конфликта.

«G20 – это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий» , – пояснил он, добавив, что на саммите могут обсудить экономические последствия конфликта, но не пути его разрешения.

Напомним, представители стран G20 дважды на встречах в феврале и июле 2023 года не смогли согласовать итоговое заявление с осуждением военной агрессии в Украине.

Саммит G20 состоится в начале сентября в Индии. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин может лично принять участие во встрече.