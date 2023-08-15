Германия не готова конфисковать российские "Русланы" для Украины – СМИ

Канада работает над конфискацией одного российского самолета Ан-124 «Руслан» в пользу Украины. В то же время Германия до сих пор не разработала механизм конфискации активов РФ, в том числе в отношении трех воздушных судов РФ, находящихся на ее территории, сообщает Экономическая правда.

Всего в странах Запада «застряли» четыре российских транспортных самолета Ан-124, принадлежащих частной компании «Волга-Днепр». Один из них в Канаде, а остальные три – в Германии.

По информации источников журналистов, руководство украинского ГП «Антонов», которое является разработчиком самолета, в апреле 2023 года обращалось в МИД с просьбой найти механизм для конфискации российских воздушных судов в Лейпциге, ведь на тот момент отсутствовала даже позиция немецких правоохранительных органов по этому вопросу..

В отличие от Канады Германия до сих пор не разработала законы для конфискации российских активов и передачи их Украине. В то же время, Европейский Союз не ввел санкции против компании «Волга-Днепр».