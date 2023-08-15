Как Кадыров доказывает свою лояльность Путину – британская разведка

Лидер российской Чечни Рамзан Кадыров пытается доказать свою лояльность президенту РФ Владимиру Путину, активно пропагандируя деятельность своих подразделений в войне против Украины, отмечает британская разведка, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 15 августа.

В разведке напомнили, что 10 августа Кадыров отметил усилия батальона "Восток", сформированного из чеченцев, в тяжелом бою на Ореховском направлении в Запорожской области.

Официально "Восток" подчиняется 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая активно действует в районе села Роботино в Запорожской области.

Чеченские войска составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине, отметили в ведомстве.