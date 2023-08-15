Оккупанты активизировались на Очаковском направлении – Гуменюк

Российские войска накануне активизировались в Очаковском направлении, обстреливая мирное население. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Враг наращивает свои усилия. Страдая от Сил обороны Украины, он срывается на местном населении, пытается грести по правому берегу Днепра. Вчера активизировался на Очаковском направлении" , - проинформировала Гуменюк.

По ее словам, вчера за день были зафиксированы два обстрела самого города Очаков и обстрел акватории Днепро-Бугского лимана.

Однако у врага уже чувствуется "снарядный голод". Он меньше применяет снаряды, но рассредоточивает их почти по всему побережью, отметила Гуменюк.