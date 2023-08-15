Шольц хочет суда по делам о подрыве "Северных потоков"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за проведение в Германии судебного процесса по делу о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", сообщает Deutsche Welle.

"Мы выясним, кто это был, насколько это возможно. И если результат нам не понравится, мы не откажемся от иска. Здесь никто не может рассчитывать на скидки" , – заявил он во время выступления в понедельник, 14 августа, в своем избирательном округе в Потсдаме.

Шольц добавил, что нет никаких доказательств того, что за атаками стоят США или Великобритания. Расследование германской генеральной прокуратуры еще продолжается.

Ранее немецкие СМИ писали, что следствие изучает версию, по которой к взрывам могла быть причастна легкая яхта "Андромеда". Речь идет о небольшом гражданском судне, вышедшем из немецкого порта в городе Росток 6 сентября. Судя по выводам следствия, яхта была и в районе взрывов. Она провела в море около двух недель и за неделю до взрывов совершила небольшую остановку в Польше.

При этом следствие в ФРГ, по данным журналистов, уверено, что экипаж арендовал яхту по фальшивым документам. По меньшей мере, два человека, связанные с "Андромедой", являются гражданами Украины, писали СМИ со ссылкой на данные официального расследования.