Трампу предъявлены обвинения по четвертому уголовному делу

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в штате Джорджия. Большое жюри присяжных в Атланте считает, что Трамп и еще 18 человек могут быть причастны к попытке пересмотреть итоги президентских выборов в 2020 году. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Слово и дело.

Среди других обвиняемых – бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сотрудник Министерства юстиции Джеффри Кларк, юрист и консультант Трампа Джон Истман. Все 19 обвиняемых должны предстать перед судом до полудня 25 августа.

Как говорится в обвинительном заключении, Трамп и другие лица «присоединились к заговору с целью незаконного изменения результатов выборов» в этом округе: «Трамп и другие обвиняемые отказались признать, что Трамп проиграл, и они сознательно и преднамеренно присоединились к заговору с целью незаконно изменить исход выборов. Этот заговор содержал общий план и цель совершить два или более акта рэкета в округе Фултон, штат Джорджия, в других местах штата Джорджия и в других штатах».

Экс-президента обвиняют по 13 пунктам, в том числе заговоре с целью подделки документов и склонению государственного служащего к нарушению своих обязанностей. Самая тяжкая статья — нарушение закона об организованной преступности.

Напомним, обвинительное заключение, обнародованное в понедельник, является четвертым уголовным делом, которое расследуется против Трампа. Ему уже предъявили обвинения по таким делам: о заговоре с целью отменить результаты выборов-2020, о незаконном хранении секретных документов и о фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде.

Суммарно Трамп может провести более полутысячи лет в тюрьме.