Россияне за сутки атаковали 15 областей Украины – сводки ОВА

Российские оккупанты за сутки совершили массированные атаки на 15 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 15 августа, сообщает Укринформ.

В Киевской области воздушная тревога продолжалась два часа. Работало ПВО. Жертв, пострадавших, попаданий нет. Оперативные группы продолжают работу над обнаружением возможных повреждений в результате падения обломков.

В Черкасской области утром враг нанес ракетные удары. В Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна ракета попала по территории медицинского учреждения. Пострадавших нет. Повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города осталась без воды.

Во Львове обломки ракет рухнули на многоквартирные жилые дома. Вспыхнули пожары. Есть разрушение. Людей эвакуировали. Информация о погибших не поступала. В одном из гипермаркетов из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. В двух населенных пунктах возле Львова повреждено 10 домов и транспортные средства. Известно о 10 пострадавших.

В Ивано-Франковской области утром на территории Коломыйского района зафиксировано падение обломков ракет в селе Булелуя Снятинской ОТГ на домовладение. Повреждены два хозяйственных здания и жилой дом. Пострадавших нет.

В Волынской области работали силы ПВО. Есть попадание в предприятие в Луцке. Известно о трех погибших и трех пострадавших.

В Хмельницкой области утром работала ПВО. Данных о повреждении объектов, падении обломков нет. Пострадавших нет.

В Черниговской области за сутки россияне совершили 5 обстрелов, раздались 82 взрыва. Враг из минометов и артиллерии избивал по общинам Новгород-Северского района.

В Сумской области вчера в течение дня враг совершил 22 обстрела пограничья. Зафиксировано 156 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Краснопольская, Эсманская, Великописаревская общины. Войска РФ избивали из минометов, артиллерии, гранатометов, с вертолета запустили ракеты НАР.

Утром захватчики совершили массированную ракетную атаку по Днепру, попали в промышленное предприятие. Ранены 59-летняя женщина и 70-летний мужчина.

В Запорожской области в сутки враг нанес 107 ударов по 29 населенным пунктам. 92 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Новоандреевки, Левадного, Белогорья, Верхней Терсы, Щербаков, Темировки, Полтавки, Малиновки, Гуляйпольского, Приютного, Степногорска, Каменского, , Павловка и Плавны.

По Степному враг совершил четыре ракетных удара, шесть обстрелов из РСЗО - Павловки, Новодаровки, Темировки, Ольговского и Белогорья, два авиаудара - по Орехову и Таврическому, три БПЛА-атаки - по Железнодорожному и Новодаровке.

Поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области за сутки один человек погиб, 10 были ранены. На Слобожанском направлении войска РФ из минометов и артиллерии обстреляли Огирево, Гатище, Плетеневка Чугуевского района. На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ивановки и Загрызового.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское.

В результате обстрела села Подолы Купянского района с ранениями были госпитализированы 44-летняя женщина и 51-летний мужчина. В результате обстрела из танков Казачьей Лопани Харьковского района погиб 50-летний мужчина. Ранены четыре человека. В Бугаевке Чугуевского района повреждены три админздания и два частных дома. Ранены две женщины, а также парень 14 лет.

В Луганской области артиллерийский огонь россияне открывали по Невскому, Диброве и Белогоровке. За сутки враг совершил 139 обстрелов, выпустил 510 снарядов.

В Донецкой области захватчики обстреляли Краматорск, Авдеевку, Часов Яр, Большую Новоселку, Ямполь, Богоявленку, Карловку, Клещиевку, Новоукраинку, Предтечино, Пречистовку, Степановку, Славянск. Повреждены шесть жилых домов (из них один многоквартирный), продовольственный склад, гараж, здание автобазы, автомобиль, здания четырех промышленных предприятий.

В Николаевской области вчера из реактивных систем залпового огня враг наносил удары по побережью Очакова. Под минометным обстрелом находилась акватория Очаковской общины.

В Херсонской области в сутки враг произвел 71 обстрел, выпустил 290 снарядов, из них по Херсону — шесть обстрелов (28 снарядов). Российские военные попали в районы 28 населенных пунктов, школу в Херсонском районе. За сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.