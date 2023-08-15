В Раде предлагают легализовать порнографию – нардеп

В Верховной Раде началась подпись под законопроектом о декриминализации порнографического контента. Сам документ планируют зарегистрировать уже на этой неделе.﻿ Об этом заявил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

Железняк призвал нардепов подписывать законопроект и "разгрузить правоохранительные органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей".

Отмечается, что законопроектом предлагают пересмотреть действие двух статей Уголовного кодекса: 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".

Так, в частности, статью 301 предлагают изложить в новой редакции, которая будет предусматривать наказание только за распространение порнографического контента без согласия лица, которое в нем изображено, или за распространение порнографии среди несовершеннолетних.

Статью 302 предлагают отменить вообще.

При этом, авторы инициативы отмечают, что предложенные ими изменения никоим образом не будут касаться распространения или производства детской порнографии. Соответствующие статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за эти преступления, предлагают оставить в силе.

Летом 2022 года петиция с призывом легализовать эротику и порно на территории Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте Офиса президента. Впоследствии представители "Офиса эффективного регулирования BRDO" опубликовали открытое обращение, в котором также выступили за декриминализацию порно. Обращение подписали 91 общественная организация и физическое лицо.