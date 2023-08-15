Утверждены новые нормы строительства укрытий

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины утвердило проект новых государственных строительных норм (ДБН) "Защитные сооружения гражданской защиты" (ДБН В.2.2-5:2023). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Документ устанавливает четкие требования к проектированию и строительству новых защитных сооружений, а также реконструкции и капитальному ремонту уже существующих.

По словам заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталии Козловской проект новых ДБН учитывает реалии военного времени и международный опыт по обустройству сооружений гражданской защиты.

Согласно новым нормам, все проекты восстановления жилищных и общественных зданий, в том числе, школ, больниц, садиков должны предусматривать наличие правильно обустроенных защитных сооружений.

Документ предусматривает, что все защитные сооружения должны отвечать стандартам инклюзивности, в том числе, физической безбарьерности. В частности, такие сооружения должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью. В случае невозможности обустройства пандуса рекомендуется применять подъемные устройства и механизмы.

Также в защитных сооружениях должны быть обустроенные системы визуальной и тактильной навигации, контрастная маркировка на лестнице и порогах.

Во время нового строительства обязательным является обустройство минимум одного универсального санитарно-гигиенического помещения. Такое помещение должно рассчитываться на каждые 200 лиц.

В министерстве отметили, что проект ДБН будет зарегистрирован в течение месяца и его контрольный экземпляр появится в свободном бесплатном доступе для использования во время проектирования зданий.

Новые государственные строительные нормы вступят в силу с 1 ноября 2023 года. До этого времени Мининфраструктуры будет предоставлять экспертные консультации представителям строительного рынка относительно особенностей новых ДБН и их внедрения на практике.