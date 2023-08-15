У национализированного "Сенс банка" появился потенциальный покупатель - Bloomberg

Инвестиционная компания Dragon Capital Томаша Фиалы рассматривает возможность участия в конкурсе на покупку национализированного "Сенс Банка" российского олигарха Михаила Фридмана. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, сообщает Новое время.

По словам владельца и главного исполнительного директора Томаса Фиала, сейчас киевская Dragon Capital изучает возможность приобретения банка, если правительство выставит его на продажу.

"Мы потенциально заинтересованы. Мы, вероятно, будем искать возможность объединиться с некоторыми международными соинвесторами, чтобы купить этот банк, поскольку он достаточно большой" , — отметил Фиала.

После национализации "Сенс Банка" доля государства в банковских активах выросла примерно до 56% - правительство теперь владеет пятью крупными кредиторами. Размер присутствия государства в банковском секторе нарастил обеспокоенность со стороны МВФ, который призывает Киев продавать госбанки.

"Для правительства было бы смысл продать его как можно скорее, учитывая, во-первых, что это пятый банк, который принадлежит правительству, а во-вторых, опыт управления государственными банками не очень хороший. Высокий риск того, что им будут злоупотреблять, будут политические назначения и политические проекты, для которых он будет использоваться" , -отметил Фиала.

В свою очередь Минфин отметил, что он заинтересован в уменьшении доли государства в банковском секторе, и будет готовить банки, включая "Сенс Банк", к продаже.

Предыдущий мажоритарный акционер банка, контролируемая Михаилом Фридманом и Петром Авеном компания ABH Holdings SA в июне угрожала судебным процессом, если правительство национализирует кредитора.

Фиала отметил, что хоть этот шаг и не будет "прямым риском", он "может повлечь некоторые неудобства".

Dragon Capital владеет широким спектром активов в различных отраслях, в том числе Unex Bank, чьи общие активы составляют примерно $71 млн — это ниже, чем $2,6 млрд "Сенс Банка".

Издание отмечает, что у Фиалы уже есть готовая команда для управления — земляк и генеральный директор Юнекс Иван Свитек занимал руководящие должности в "Альфа-Банке Украина" (теперь "Сенс Банк").