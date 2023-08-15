НАБУ вызывает на допрос экс-главу Минздрава Степанова

Национальное антикоррупционное бюро вызывает на допрос бывшего министра здравоохранения Максима Степанова, сообщает Укринформ.

"Степанов Максим Владимирович, Вам необходимо прибыть 18.08.2023 в 10:00 в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 52019000000000925 от 19.10.2019 и получения ходатайства об избрании меры пресечения" , - отмечается в сообщении НАБУ.

По этому делу детективы антикоррупционного бюро вызывают еще одну фигурантку — гражданку Юлию Пилипко, на 18 августа в 14:00 в НАБУ для допроса в качестве подозреваемого и ходатайства об избрании меры пресечения.

Ранее СМИ сообщали, что Степанов, который был директором ГП "Полиграфкомбинат", фигурирует в уголовном производстве по махинациям с паспортами на 450 млн грн.

21 июля в НАБУ проинформировали, что о подозрении по этому делу было сообщено 5 лицам: бывшему директору и эксначальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат", физическому лицу-пособнику преступления.

По данным НАБУ, также в Эстонию были направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании).