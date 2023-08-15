Глава МИД Германии отменила визит в Австралию из-за проблем с самолетом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отменила свой недельный визит в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи из-за проблем с самолетом, сообщает Европейская правда.

Самолет Бербок, направлявшийся в Австралию, был вынужден вернуться вскоре после вылета из Абу-Даби второй раз за два дня, поскольку технические проблемы остались.

Планировалось, что Бербок вылетит в австралийский город Сидней коммерческим рейсом, но поездку отменили в последний момент.

"Мы проверяли и планировали до последней минуты, но, к сожалению, уже не было возможности логистически обеспечить запланированные остановки в Индо-Тихоокеанском регионе с теми вариантами, которые оставались доступными после поломки самолета" , – заявил во вторник представитель Министерства иностранных дел Германии.

Во время второй попытки вылета из Абу-Даби правительственный самолет Бербок столкнулся с теми же проблемами с закрылками, что и в первый раз. Капитан воздушного судна заявил, что маловероятно, что полет в Австралию может быть выполнен этим самолетом.