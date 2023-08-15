Атака на Львовскую область: 15 раненых, 40 домов повреждены
В результате атаки на Львовщину получили ранения 15 человек, из них по меньшей мере один ребенок, разрушениям подверглись около 40 домов. Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает Украинская правда.
"Пострадали 15 человек. Самой молодой пострадавшей 10 лет, самой старшей - 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибы. Пять человек госпитализировали. Оккупанты повредили около 40 домов", – сообщил он.
Козицкий рассказал, что россияне атаковали Львовскую область ракетами в период с 05:20 до 05:30. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 - попали.
Во Львове подверглись разрушениям 20 домов в Железнодорожном районе. Больше всего - на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.
Одна из ракет попала по территории детского сада, получило повреждения здание детсада.
В Ставчанах Львовского района повреждены 15 жилых домов в частном секторе, из них 6 - критически. Также повреждены легковые автомобили. В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет.
По состоянию на сейчас продолжается обследование поврежденных зданий и ликвидация последствий удара.
Также Козицкий сообщил, что жители, чьи дома подверглись разрушениям и повреждениям, могут на платформе "Дия" подать запрос на получение компенсации на ремонт. Максимальная сумма возмещения - 200 тысяч гривен
Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине − вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.