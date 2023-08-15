Минобороны: На востоке враг перегруппировывается и готовится к наступлению

За прошедшую неделю на востоке количество вражеских обстрелов уменьшилось, однако это не означает, что российские оккупанты отказались от своих планов по наступлению. Враг перегруппировывается и восстанавливает утраченные в боях силы. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"В течение прошлой недели и вчера первый день этой недели действительно мы фиксируем в количественном измерении уменьшение на востоке обстрелов и количества атак, но это вовсе не означает, что враг дает заднюю, что враг отказался от своих планов.

Просто наши войска действительно сильно ударили по врагу, когда он активизировался на Купянском и Лиманском направлении. Действительно, наши очень эффективно их там останавливали и уничтожили и много бойцов, и техники враждебной. И сейчас у них просто период, когда они перегруппировываются, когда они восстанавливают утраченные в боях силы. И они не отказываются от своих планов и будут продолжать наступать там, где наступали. То есть бои будут продолжаться" , - сообщила Маляр.

По ее словам, ситуация на фронте меняется каждый час, и не стоит сейчас спешить и недооценивать врага.

Маляр проинформировала, что на Бахмутском направлении в южной части Силы обороны продвигаются вперед с боями. На юге Силы обороны продвигаются вперед.

"На юге уже вчера мы сообщали, что идут бои за Урожайное. Идет работа на Мелитопольском, Бердянском направлении для того чтобы можно было эффективно продвигаться. Враг установил там немало бетонных укреплений под господствующими высотами, и поэтому там непросто пробираться" , - рассказала Маляр.

Замминистра обороны в очередной раз подчеркнула, что информация о продвижении украинских защитников подается ограниченно, чтобы не навредить действиям Сил обороны.

Кроме того, Маляр сообщила, что враг пытается оцепить Авдеевку, не заходя в населенный пункт.

"Для них важно, чтобы не было препятствий дальше по территории, потому что у них задача полностью занять Донецкую, Луганскую области. Поэтому, конечно, для них Авдеевка - это очень серьезная преграда в этом движении. И они ведут основную борьбу за господствующие высоты , чтобы их контролировать и двигаться дальше" , - пояснила замминистра.

В то же время, она отметила, что Силы обороны не пропускают врага на Авдеевском направлении и не позволяют оккупантам двигаться вперед.