На границе со Словакией не работает пункт пропуска
Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, сообщает Украинская правда.
"Пункт пропуска "Ужгород" временно не работает. В словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" (смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения", – говорится в сообщении.
Пограничники просят выбирать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)" для пересечения границы.