На границе со Словакией не работает пункт пропуска

На границе со Словакией не работает пункт пропуска
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, сообщает Украинская правда.

"Пункт пропуска "Ужгород" временно не работает. В словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" (смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения", – говорится в сообщении.

Пограничники просят выбирать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)" для пересечения границы.

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