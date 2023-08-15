Игнат рассказал об особенностях ночной массированной ракетной атаки РФ

Во время массированной атаки РФ на Украину в ночь на вторник, 15 июля, войска РФ применили крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Они меняли курс во время движения.﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.

По его словам, самолеты Ту-22МЗ с двух аэродромов базирования Шайковка и Моздок нанесли удары ракетами Х-22 по Донецкой области, в районе Краматорска. Их не удалось сбить.

Далее враг осуществил пуски из Каспия. Самолеты стратегической авиации Ту-95 нанесли удары ракетами Х-101 и Х-555.

"Куда именно пытались попасть, мы об этом публично не говорим. Мы можем говорить по областям, объекты критической инфраструктуры, возможно, военные объекты. О последствиях уже будут сообщать главы ОВА. Потому что эта информация чувствительная и враг может сделать некоторые выводы" , — пояснил Игнат.

Он добавил, что по Запорожской и Днепропетровской областям были зафиксированы пуски ракет С-300 или С-400.

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что применяет крылатые ракеты, которые меняют курс во время движения.

"Человек, который пишет сообщение в нашем Telegram-канале, пишет фактически три слова, чтобы быстрее сообщить, а ракета в то время уже разворачивается в другую сторону. Поэтому враг программирует маршруты ракеты, чтобы запутать противовоздушную оборону, ввести нас в заблуждение" , — сказал он.

Игнат уточнил, что Воздушные силы готовы к таким вещам. Но необходимо больше средств, чтобы больше ракет уничтожать на подступе к украинским границам.