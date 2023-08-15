Rozetka и Новая почта пожаловались на давление власти на бизнес

Совладельцы двух украинских компаний Rozetka и «Новая почта» рассказали об ухудшении отношения органов власти к бизнесу после положительной динамики в начале полномасштабной войны. Бизнесмены пожаловались на усиление давления от власти во время форума интернет-деятелей IForum2023, пишет «Интерфакс-Украина».

«Это гораздо лучше, чем было во времена президента-беглеца Виктора Януковича, но гораздо хуже, чем до полномасштабного вторжения России» , - рассказал соучредитель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин.

По его мнению, по сравнению с 2021 годом давление власти на бизнес усилилось.

Он отметил, что налоговая служба регулярно проверяет деятельность компании, в том числе даже организованных ею «Пунктів незламності».

«У нас ничего не находят и штрафуют на сумму, за которую мы, по их мнению, не будем спорить. То есть это какие-то минимальные суммы штрафов. Но они мешают. Но они проверяют. Но они часто останавливают работу и так далее» , - подчеркнул Чечеткин, добавив, что подобные постоянные проверки уже стали рутиной.

Со своей стороны, совладелец компании экспресс-доставки «Новая почта» Владимир Поперешнюк отметил, что бизнес смог свободно выдохнуть в прошлом году, но в последнее время ситуация сильно изменилась.