Rozetka и Новая почта пожаловались на давление власти на бизнес
Совладельцы двух украинских компаний Rozetka и «Новая почта» рассказали об ухудшении отношения органов власти к бизнесу после положительной динамики в начале полномасштабной войны. Бизнесмены пожаловались на усиление давления от власти во время форума интернет-деятелей IForum2023, пишет «Интерфакс-Украина».
«Это гораздо лучше, чем было во времена президента-беглеца Виктора Януковича, но гораздо хуже, чем до полномасштабного вторжения России», - рассказал соучредитель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин.
По его мнению, по сравнению с 2021 годом давление власти на бизнес усилилось.
Он отметил, что налоговая служба регулярно проверяет деятельность компании, в том числе даже организованных ею «Пунктів незламності».
«У нас ничего не находят и штрафуют на сумму, за которую мы, по их мнению, не будем спорить. То есть это какие-то минимальные суммы штрафов. Но они мешают. Но они проверяют. Но они часто останавливают работу и так далее», - подчеркнул Чечеткин, добавив, что подобные постоянные проверки уже стали рутиной.
Со своей стороны, совладелец компании экспресс-доставки «Новая почта» Владимир Поперешнюк отметил, что бизнес смог свободно выдохнуть в прошлом году, но в последнее время ситуация сильно изменилась.
«Предприниматели смогли свободно выдохнуть в марте 2022 года, когда упразднили пошлины, ввели налоговые льготы, а сейчас все возвращается к довоенному времени. Когда властям было страшно и они понимали, что все может «накрыться», они дали свободу предпринимателям, когда уже не так страшно – снова можно относиться к предпринимателям как к гусям и баранам, которых можно стричь и щипать», - заявил он.