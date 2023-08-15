Британские ученые разработали новый способ борьбы с комарами

Ученые из Королевского колледжа Лондона объединяют усилия для борьбы с глобальной угрозой передачи заболеваний, таких как малярия и денге, путем исследования слуховой системы комаров. Новые научные открытия, основанные на понимании, как комары используют звук для обнаружения своих жертв, могут предоставить инновационные методы контроля популяции комаров и снижения распространения опасных инфекций, сообщает Новое время.

Статья, опубликованная в New Atlas, раскрывает детали уникальных исследований, направленных на изучение слуховой системы комаров. Ученые обнаружили, что комары используют звук для локализации потенциальных жертв, и исследования этого процесса могут привести к разработке новых стратегий для контроля и управления популяцией комаров.

Доктор Лоренцо Санчес, главный исследователь, объясняет: "Наше исследование позволяет нам понять, как комары определяют источник звука, и как мы можем использовать эту информацию для создания более эффективных методов борьбы с комарами. Это открывает новые возможности для разработки инновационных стратегий, включая звуковые ловушки и методы, ориентированные на их слуховую систему" .

Это открытие может иметь далеко идущие последствия для общественного здравоохранения, особенно в регионах, где инфекционные болезни, передаваемые комарами, представляют серьезную угрозу для населения. Новые методы контроля комаров, основанные на исследовании их слуха, могут стать важным инструментом в борьбе с пандемиями и эпидемиями.

Впредь команда намерена расширить свои исследования и разработать практические приложения для использования знаний о слуховой системе комаров. Это открывает двери для инноваций в области борьбы с передачей инфекций и может привести к значительному улучшению общественного здоровья в мире.