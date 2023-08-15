Почему падает российский рубль и на что это влияет

Рубль обвалился до уровня 100 за доллар впервые с марта прошлого года. Западные аналитики считают, что курс рубля стал своеобразным показателем состояния российской экономики, которая не выдерживает затяжную войну против Украины, сообщает Новое время.

Как сильно упал рубль

В 2023 году российский рубль потерял примерно 27% своей стоимости. Это стало третьим худшим показателем среди развивающихся стран. В понедельник российская валюта обвалилась еще на 2% до уровня 101,04 рублей за доллар. Такое снижение с лихвой компенсировало рост рубля в прошлом году, когда после первого вторжения России в Украину последовал резкий рост цен на нефть и газ — главные экспортные товары агрессора.

Во вторник, 15 августа, в обменниках Москвы курс покупки доллара составляет 99−100 рублей за доллар.

В лагере агрессора начали выяснять, кто виноват

Расходы на развязанную кремлем войну против Украины обнажили политическую борьбу внутри страны-агрессора, которая стала публичной для общественности. Война затягивается, а международные санкции продолжают тормозить экономику РФ — это и стало причиной падения рубля, уверены эксперты.

«Ослабление рубля — это очевидное следствие того, что Россия ведет войну против Украины , — считает Тимоти Эш, старший стратег BlueBay Asset Management в Лондоне, — Это обусловлено не только более низкими поступлениями от импорта энергоносителей из-за потери большей части европейского газового бизнеса, но и успешным введением ценового потолка для российской нефти со стороны G7, гораздо более высокой стоимостью импорта из-за санкций и продолжающимся оттоком капитала».

Крутое пике рубля вбивает клин между правительством и центральным банком страны-агрессора, поскольку обменный курс становится барометром здоровья экономики.

В понедельник на сайте пропагандистского информагентства ТАСС была опубликована колонка за авторством Максима Орешкина, экономического советника Путина. Автор статьи заявил, что в Кремле хотят видеть рубль сильным и ожидают нормализации курса в ближайшее время.

Экономический советник российского диктатора упрекнул центробанк РФ в связи с продолжающимся падением курса рубля. По его мнению, ослабление российской валюты на 30% с начала года вызвано «мягкой денежно-кредитной политикой», которую проводит регулятор. Это заявление — дополнительное свидетельство о растущих разногласиях по денежно-кредитной политике между Кремлем и центральным банком страны.

А государственные пропагандисты уже начали критиковать главу центробанка рф Эльвиру Набиуллину. 10 августа так называемый телеведущий Владимир Соловьев потребовал призвать ее к ответу за падение рубля, поскольку это приведет к росту потребительских цен накануне президентской избирательной компании.

Напомним, резкое падение рубля началось на прошлой неделе, когда центральный банк рф объявил, что до апреля прекратит покупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Решение было направлено на «уменьшение волатильности финансовых рынков», говорится в сообщении. По данным JPMorgan Chase & Co., приостановкой покупки иностранной валюты «не удалось стабилизировать рубль».

В целом, курс российской валюты начал падать с тех пор, как Москва вторглась в Украину: в марте прошлого года курс упал до рекордно низкого уровня в 120 рублей за доллар, но через несколько месяцев восстановился до более чем семилетнего максимума благодаря мерам контроля за движением капитала и росту доходов от экспорта.

Однако сейчас, согласно данным центрального банка рф, доходы российских экспортеров нефти и газа в июле сократились до $6,9 млрд — с $16,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Ослабление ограничений на перемещение денег за границу также привело к ускоренному оттоку капитала, поскольку россияне пытаются перевести средства на иностранные счета.

Кроме того ЦБ России заявил о риске исчерпания Фонда национального благосостояния из-за низких нефтегазовых доходов. В проекте денежно-кредитной политики на период с 2023 до 2026 года центробанк РФ пишет, что «одним из главных факторов планирования бюджетной политики на среднесрочном горизонте будет риск исчерпания ликвидной части средств ФНБ».

«В условиях санкционного давления на Россию и постепенного циклического снижения мировых цен на сырье существует вероятность длительного сохранения нефтегазовых доходов ниже базового уровня даже при умеренном ослаблении рубля» , — говорится в документе.

«Ослабление рубля является результатом закручивания международных гаек вокруг российской экономики, а также стоимостью поддержки экономики» , — сказал Эрик Меерссон, главный стратег развивающихся рынков, SEB AB в Стокгольме.

«Никто не хочет держать рубли, и ограниченное предложение иностранной валюты от экспортеров давит на валюту» , - добавил он.

До войны в Украине рубль торговался на отметке 75 за доллар.

На кого и как повлияет падение рубля

На наиболее бедные слои населения РФ.

Более слабая валюта нанесет ущерб домохозяйствам, снизив реальные доходы и угрожая занятости в отраслях от строительства до розничной торговли.

В понедельник центробанк рф повторил, что на данный момент не видит угрозы финансовой стабильности от курса рубля и допускает возможность повышения процентных ставок на своих ближайших заседаниях.

Стоимость экспорта столкнулась со «значительным сокращением» в то время, когда спрос на импорт растет на фоне повышенных государственных расходов, а также в результате быстрого роста кредитования, говорится в заявлении.

В прошлом месяце центробанк повысил ключевую процентную ставку на один процентный пункт до 8,5%, что стало первым повышением после чрезвычайных мер, введенных сразу после вторжения в Украину. А уже 15 августа центробанк рф, пытаясь сдержать рост курса и цен, повысил учетную ставку сразу до 12%.

«Есть старый известный тезис: инфляция — это налог на бедных. В конце концов, Минфину, конечно, придется компенсировать расходы инфляции в рамках зарплат бюджетников и других бюджетных расходов. Но это будет позже. А доходы бюджета из-за слабого рубля растут уже сегодня. Поэтому каких-то жестких мер, которые бы противодействовали ослаблению рубля, со стороны финансовых властей мы пока не видим» , — комментирует экономист Андрей Нечаев.

В то же время он не ожидает, что доллар придет к 120 или 150 рублям.

«Пока что основной набор факторов скорее свидетельствует в пользу ослабления рубля. Но ЦБ первые меры уже начал предпринимать. Минфин сказал, что не будет закупать валюту в рамках бюджетного правила. Это, разумеется, будет способствовать укреплению рубля. Здесь также есть сильная волатильность. Поэтому считаю, что ослабление национальной валюты продолжится со слабыми колебаниями, но без драматического падения» , — резюмировал он.