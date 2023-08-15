К "Нафтогазу" присоединили очередные облгазы Фирташа

Под государственное управление Группы Нафтогаз перевели АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз", которые ранее входили в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении компании "Газсети", которая в составе "Группы Нафтогаз" координирует новоприсоединенные команды, занимается оптимизацией их работы, формирует стратегию развития.

"Интеграция предприятий является первым шагом в решении ключевой цели - обеспечить еще в трех областях устойчивое и эффективное функционирование каждого метра газораспределительной системы" , - говорится в сообщении.

"Газсети" обещают, что работа АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз" отныне будет основываться на трех фундаментальных стандартах.

Первый: рационализация технической сферы. Это гарантия стабильного газоснабжения во всех сферах - от бытовой до критической.

Второе: финансовая дисциплина. Это построение надежных договорных отношений с партнерами и ответственность перед страной за эксплуатацию государственных газораспределительных систем.

Третье: прозрачная коммуникация. Это создание максимального комфорта для клиентов и обеспечение вариативного сервиса.

Сейчас они внедряются на предприятиях, интегрированных в "Нафтогаз" ранее.

По такому же принципу в состав группы вошли "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз".﻿﻿ Месяц назад к "Нафтогазу" присоединили АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз".

Таким же образом под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы, которые предоставляют услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений.