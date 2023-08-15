Дуда почтил память воинов УНР, погибших в боях с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда 14 августа почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в варшавском районе Воля, сообщает Европейская правда.
Соответствующие фото распространила канцелярия польского президента в Twitter.
Дуда возложил венок к памятнику погибшим воинам УНР.
14 августа в Польше отмечали 103-ю годовщину Варшавской битвы.
13-15 августа 1920 года в окрестностях Варшавы состоялась решающая битва польско-большевистской войны, известная под названием "Чудо на Висле". Вместе с польскими военнослужащими сокрушительное поражение Красной армии нанесли воины УНР.
Эта битва определила сохранение независимости Польши и остановила распространение большевистской революции на Западную Европу.