За две недели РФ убила в Украине 48 человек, среди них двое детей – ООН

В ООН подтвердили, что в период с 1 по 13 августа в результате российской агрессии в Украине погибли 48 гражданских лиц, и еще 210 получили ранения. Об этом говорится на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Укринформ.

Среди 48 погибших - 23 мужчины, 21 женщина, двое детей – мальчик и девочка, а также двое взрослых людей, пол которых пока не установлен.

Из 210 раненых – 97 мужчин, 57 женщин, шесть мальчиков и одна девочка. А также двое детей и 47 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В это число (48 и 210 гражданских украинцев – ред.) входят 37 погибших и 176 раненых из 55 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории и 11 погибших и 34 раненых из шести населенных пунктов на временно оккупированных Россией территориях.

Наиболее распространенной причиной гибели людей, по данным ООН, было взрывоопасное оружие большой зоны действия, мины и взрывоопасные предметы.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ООН смогла подтвердить 9444 погибших и 16940 раненых. Из них 7339 погибших и 13969 раненых на подконтрольной Украине территории.

В ООН считают, что фактические данные о жертвах среди гражданского населения значительно выше, поскольку поступления информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения до сих пор не подтверждены. Это касается, в частности, Мариуполя, Лисичанская, Попасной и Северодонецка, где сообщается о многочисленных жертвах гражданского населения.