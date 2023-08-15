Центробанк Китая неожиданно снизил ставку максимально с 2020 года

Центробанк Китая 15 августа неожиданно снизил ключевую процентную ставку максимально с 2020 года. Об этом, со ссылкой на агентство Bloomberg, сообщает Новое время.

Народный банк Китая снизил среднесрочную ставку MLF, или ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования, до 2,5% годовых с 2,65%. Это стало вторым снижением с июня.

Краткосрочная учетная ставка также была снижена на 10 базисных пунктов.

Как отмечает агентство, так Пекин пытается поддержать экономику на фоне новых рисков, в частности, после ускорения спада в сфере недвижимости. 15 опрошенных Bloomberg экспертов предполагали, что ставка останется неизменной.

Отмечается, что этот неожиданный шаг произошел вскоре после публикации неутешительных данных об экономической деятельности за июль. Свежие данные свидетельствуют о росте потребительских расходов, падении промышленного производства и инвестиций, а также росте безработицы, отмечает издание.