В Эквадоре перед выборами убили второго политика через неделю

Местный лидер эквадорского левого политического движения "Гражданская революция" в провинции Эсмеральдас Педро Брионес был застрелен возле собственного дома в понедельник, 14 августа. Об этом сообщила представитель партии Луиза Гонсалес, которая, согласно социологическим опросам, лидирует на президентских выборах, которые вскоре пройдут в Эквадоре, сообщает Deutsche Welle.

Это стало третьим политическим убийством в стране за последние четыре недели.

10 августа в Эквадоре застрелили второго по популярности кандидата в президенты после Гонсалес – Фернандо Вильявисенсио. Политика были убиты тремя выстрелами в голову после предвыборного митинга в столице страны Кито.

Уходящий пост президент Эквадора Гильермо Лассо обвинил в убийстве кандидата организованную преступность. Накануне убийства Вильявисенсио жаловался на угрозы, якобы поступавшие от лидера преступной группировки, связанной с наркоторговлей.