Фонд Сороса объяснил, что сократит активность в ЕС, а в Украине увеличит

Фонд венгерского филантропа Джорджа Сороса "Открытое общество" не сворачивает, а меняет деятельность в ЕС, работа в Украине даже расширится.﻿ Такое заявление опубликовал Международный фонд "Возрождение" - украинская ветвь Фонда - после сообщений, что Фонд "Открытое общество" якобы решил почти полностью свернуть деятельность в ЕС, сообщает Украинская правда.

В Международном фонде "Возрождение", который является частью Фонда "Открытое общество", заявили, что говорить о "сворачивании" деятельности в ЕС некорректно: там работа будет сохранена в рамках новой организационной модели.

"Частичное сокращение персонала сети Фундации "Открытое общество" в Европе, которое в значительной степени коснется офисов сети в Берлине и Брюсселе, является следствием перехода на новую операционную модель и глобального пересмотра того, как сеть работает в поддержку демократии, прав человека и климатической справедливости.

Работа в ЕС сохранится, однако станет частью глобальных усилий сети. Эта оптимизация структуры не коснется Международного фонда "Возрождение", работающего в Украине, а также других национальных фондов в Молдове, Кыргызстане и на Западных Балканах" , - говорится в сообщении фонда.

Исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко объяснил в комментарии ЕП, что "сокращение персонала не тождественно сворачиванию деятельности, если речь идет о благотворительной грантодающей организации - просто больше будет делаться руками стратегических грантеров, а не собственноручно".

Он добавил, что много где Фонд работает полностью дистанционно, не имея офисов.

В Украине работу, наоборот, наращивают. Так, бюджет в 2022 году вырос на 102% по сравнению с бюджетом 2021 года; бюджет программной деятельности в 2022 году стал крупнейшим за все 33 года истории Фонда в Украине. Это проекты в таких сферах, как поддержка демократического участия и общественного контроля, помощь пострадавшим от войны, защитникам Украины и волонтерам, фиксация российских военных преступлений, адвокация привлечения страны-агрессора к ответственности, расширение международной поддержки Украины, содействие европейской и евроатлантической интеграции и тому подобное.

Александр Сушко отметил, что поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов для Джорджа Сороса.