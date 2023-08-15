РФ атаковала Славянск, предварительно, с С-300. Пострадал керамический завод
Утром 15 августа российские оккупанты произвели обстрел Славянска Донецкой области. Предварительно, обстрел велся ракетами С-300. Об этом заявил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях, сообщает Лига.net.
Взрывы в Славянске раздались утром около 4:00.
По предварительным данным, оккупанты нанесли удар ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщил глава ГВА.
В результате атаки пострадал завод "Зевс Керамика".
Жертв нет, сообщил Лях.
Также он добавляет фотографии с разрушениями завода.