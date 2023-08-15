РФ атаковала Славянск, предварительно, с С-300. Пострадал керамический завод

РФ атаковала Славянск, предварительно, с С-300. Пострадал керамический завод
Фото: facebook.com/vadymlyah

Утром 15 августа российские оккупанты произвели обстрел Славянска Донецкой области. Предварительно, обстрел велся ракетами С-300. Об этом заявил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях, сообщает Лига.net.

Взрывы в Славянске раздались утром около 4:00.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщил глава ГВА.

В результате атаки пострадал завод "Зевс Керамика".

Жертв нет, сообщил Лях.

Также он добавляет фотографии с разрушениями завода.

На зображенні може бути: нафтопереробний завод
Фото: facebook.com/vadymlyah

Новости

Популярные темы форума

analytics
Close button