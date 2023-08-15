NASA: Июль этого года стал самым жарким месяцем за 140 лет

NASA: Июль этого года стал самым жарким месяцем за 140 лет
Фото: Рixabay

Ученые Института космических исследований имени Годдарда NASA (GISS) заявили, что июль 2023 года был самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, начиная с 1880 года, сообщает Укринформ.

Отмечается, что июль 2023 был на 0,24°С теплее, чем любой другой июль в отчетах NASA, и на 1,18°C теплее, чем средний июль между 1951 и 1980 годами.

Особенно жарко было в некоторых частях Южной и Северной Америки, Северной Африки и Антарктического полуострова – там температура выросла почти на 4°C от средней.

"Данные NASA подтверждают то, что буквально почувствовали миллиарды людей во всем мире: температура в июле 2023 года сделала его самым жарким месяцем за всю историю наблюдений... Мы должны действовать сейчас, чтобы защитить наши общины и планету; это единственное, что мы должны сделать", - заявил глава NASA Билл Нельсон.

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