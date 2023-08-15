NASA: Июль этого года стал самым жарким месяцем за 140 лет

Ученые Института космических исследований имени Годдарда NASA (GISS) заявили, что июль 2023 года был самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, начиная с 1880 года, сообщает Укринформ.

Отмечается, что июль 2023 был на 0,24°С теплее, чем любой другой июль в отчетах NASA, и на 1,18°C теплее, чем средний июль между 1951 и 1980 годами.

Особенно жарко было в некоторых частях Южной и Северной Америки, Северной Африки и Антарктического полуострова – там температура выросла почти на 4°C от средней.