Данилов: Никакого принуждения к переговорам с Россией не существует

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что международные партнеры не склоняют Украину к "мирным переговорам" с государством-агрессором Россией.﻿﻿ Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, сообщает Украинская правда.

На ремарку журналиста, что мол, партнеры пытаются убедить украинскую власть вести переговоры о прекращении войны и вопрос, какой сценарий они при этом предлагают (например, корейский - страну, разделенную надвое), Данилов ответил отрицательно.