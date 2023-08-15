В Германии "отправляют на пенсию" самолеты, сорвавшие визит главы МИД

В Германии решили ускоренно вывести из строя самолеты для правительственных рейсов модели A340 после того, как неисправность этого самолета сорвала визит главы МИД в страны юго-восточной Азии, сообщает Европейская правда.

Спикер Воздушных сил заявил, что два самолета A340 выведут из эксплуатации "быстрее всего, то есть на следующие недели".

Первоначально планировалось, что их будут использовать до осени или в начале 2024 года.

В дальнейшем для полетов немецких чиновников будет использоваться только Airbus A350. В Воздушных силах отметили, что досрочный вывод из эксплуатации указанных самолетов не повлияет на график визитов чиновников.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок отменила недельный визит в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи из-за проблем с самолетом.

Самолет Бербок, следовавший в Австралию, был вынужден сбросить горючее и вернуться вскоре после вылета из Абу-Даби вторично через два дня, поскольку технические проблемы остались.