ГУР: Украина готова к возможному наступлению РФ

ГУР: Украина готова к возможному наступлению РФ
Фото: wikimedia.org

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия тщетно пытается замедлить контрнаступление Украины﻿, сообщает Деловая столица.

"Большое наступление России прочили этой зимой, но оно провалилось. Теперь предполагают такую возможность сейчас. Я скажу так: мы не увидим в обозримом будущем чего-то такого, с чем не готовы столкнуться. Совокупность многих факторов и реальная ситуация указывает на то, что Россия получает по зубам и пытается использовать все, что у нее есть, чтобы замедлить наше наступление, разрушить наше внутреннее единство, доверие между Украиной и нашими партнерами", – сказал он.

Скибицкий отметил, что россияне хотят выиграть время, чтобы накопить оружие и восстановить боеспособность своей оккупационной армии, а задача Украины – этого не допустить.

"Агрессор ежедневно должен испытывать наш праведный гнев за все совершенные им военные преступления. И он чувствует. Да, нашим силам безопасности и обороны нелегко, но у нас нет другого выхода, кроме как продолжать борьбу, и мы двигаемся вперед", – заявил он.

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