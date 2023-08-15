ГУР: Украина готова к возможному наступлению РФ
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия тщетно пытается замедлить контрнаступление Украины, сообщает Деловая столица.
"Большое наступление России прочили этой зимой, но оно провалилось. Теперь предполагают такую возможность сейчас. Я скажу так: мы не увидим в обозримом будущем чего-то такого, с чем не готовы столкнуться. Совокупность многих факторов и реальная ситуация указывает на то, что Россия получает по зубам и пытается использовать все, что у нее есть, чтобы замедлить наше наступление, разрушить наше внутреннее единство, доверие между Украиной и нашими партнерами", – сказал он.
Скибицкий отметил, что россияне хотят выиграть время, чтобы накопить оружие и восстановить боеспособность своей оккупационной армии, а задача Украины – этого не допустить.
"Агрессор ежедневно должен испытывать наш праведный гнев за все совершенные им военные преступления. И он чувствует. Да, нашим силам безопасности и обороны нелегко, но у нас нет другого выхода, кроме как продолжать борьбу, и мы двигаемся вперед", – заявил он.