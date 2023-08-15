Данилов: Сдача Крыма в "аренду" РФ невозможна
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "аренда" украинского Крыма невозможна, ведь РФ очень скоро потребует стать владельцем. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию "La Repubblica", сообщает Украинская правда.
Данилов ответил журналистам, что так называемая "аренда" украинского Крыма Россией невозможна.
"Они уже были нашими арендаторами: очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют", – заявил Данилов.
Секретаря СНБО в интервью спросили, возможна ли автономия демилитаризованного Донбасса с гарантиями ООН и украинским суверенитетом. На что он ответил, что Украине было достаточно автономии Крыма.
"Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безусловное возвращение под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск", – отметил он.
Данилов также заявил, что уверен в том, что Украина сможет победить в войне и Россия потерпит поражение на украинской земле.