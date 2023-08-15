В ВСУ рассказали о боях на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях

В течение суток Силы обороны уничтожили на Бахмутском направлении 174 кафира, на Лимано-Купянском направлении - более 120. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает Укринформ.

"На Востоке происходит интенсивное использование всех видов поражения, однако боевые столкновения именно на Бахмутском и Лимано-Купянске произошло лишь по одному разу, но очень активно на Бахмутском направлении. 635 раз враг обстреливал наши позиции, совершил 2 авианалета. В ходе боя. 47 кафиров уничтожены, 127 ранены, уничтожены 2 вражеских танка, 2 БМП, БМД, легкий бронированный артиллерийский тягач, а также САУ "Нона", артиллерийская установка "Пион", гаубица Д-3 боеприпасами" , - сообщил спикер.

Информируя о ситуации на Лимано-Купянском направлении, Череватый отметил, что враг активно использовал здесь авиацию, совершил 17 авианалетов с помощью боевых вертолетов и штурмовых самолетов.

"Враг 612 раз обстрелял наши позиции. Мы во время отражения атак 27 кафиров уничтожили, 94 ранили. Уничтожили вражеский танк, БМП, 2 пушки, САУ "Гвоздика", 4 беспилотных летательных комплекса и также 2 склада с боеприпасами врага и 3 блиндажа" , - сообщил Череватый.

Он добавил, что удары сил обороны и большие потери врага заставляют его проводить ротации и усиливать свои позиции.

По словам спикера, украинские военные усиливают собственные системы РЭБ и наращивают применение дронов и БПЛА на линии фронта.