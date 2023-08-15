Россия готовит провокацию на Курской АЭС и эвакуацию – ЦНС

Оккупанты планируют провокацию на Курской атомной электростанции и готовят эвакуацию местного населения. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям была поставлена задача создать транспортный реестр.

В общей сложности эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области более 1 млн человек, а самого Курска 435 тыс. То есть речь идет о 5% от населения областей, что свидетельствует об избранности попавших в список.

В частности, людей планируют вывозить из Курска и окрестностей на север области в населенные пункты: