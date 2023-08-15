У ракет, которыми РФ атаковала Украину, около 30 иностранных микросхем – ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ракеты Х-101, которые россияне запустили по Украине 15 августа, были выпущены в апреле этого года и в них есть примерно 3 десятка иностранных микросхем, сообщает Украинская правда.

"Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. В Х-101, которые были выпущены в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем" , – отметил он.

Он добавил, что сейчас Украина собирает информацию об иностранных деталях в российских ракетах и регулярно коммуницирует по этому поводу с партнерами.

Ермак отметил, что правительства партнеров в свою очередь работают с производителями и поставщиками микросхем.