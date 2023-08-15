Латвия может помочь с перевозкой украинского зерна по железной дороге

Латвийская железная дорога (LDz) видит возможность этой осенью заняться перевозкой украинского зерна. Об этом заявил председатель правления компании Риналдс Плявниекс в интервью "Латвийскому радио", сообщает Европейская правда.

Он вспомнил, что ранее скептически относился к возможностям перевозки украинского зерна по железной дороге через Латвию.

"До лета этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно" , – отметил Плявниекс, пояснив, что в таких перевозках нужно проводить две перевалки.

В то же время, по его словам, технологические возможности логистики и перевалки настолько развились, что процесс перевалки может быть гораздо более оперативным.

"Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна" , – добавил Плявниекс.

По его оценкам, через Латвию за год можно будет перевезти примерно от 500 тысяч до одного миллиона тонн украинского зерна

Плявниекс также упомянул, что LDz может быть привлечена к транспортировке зерна из Украины уже этой осенью.