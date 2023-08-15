Доллар и евро в РФ снова возобновили рост

Экстренное повышение ставки Центрального банка 15 августа не привело к укреплению рубля, доллар и евро возобновили рост на Московской бирже. Об этом, со ссылкой на агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

"Повышение ставки в России не смогло поднять рубль после краха" , - констатирует Bloomberg.

"Повышение ставок ничего не решит. Они могут лишь временно притормозить темпы девальвации ценой более медленного роста ВВП" , — сказал Bloomberg старший стратег по развивающимся рынкам RBC Bluebay Asset Management Тимоти Эш.

Ключевая проблема — это война и санкции, указывает Эш, а здесь Центробанк не властен.

Опрошенные Bloomberg эксперты также указывают, что основной эффект курсового шока еще впереди. Девальвация сулит экономике разгон инфляции, который россиянам еще предстоит ощутить на своих карманах, причем, произойдет в это в самый неудачный для Кремля момент — перед президентскими выборами-2024.

"Эффект переноса в потребительские цены достигнет пика через примерно шесть месяцев после курсового шока. А потребительское доверие, вероятно, будет на минимуме перед президентскими выборами в марте 2024 года" , — предупреждает экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

Тем временем, данные Московской биржи свидетельствуют, что после внепланового заседания ЦБ, где ключевая ставка была увеличена с 8,5% до 12% годовых. Курс доллара, утром упавший до 95,11 рубля, к 13.23 мск вырос до 98,17 рубля. Евро подорожал до 107,36 рубля, хотя в первые часы торгов опустился ниже 104 рублей.