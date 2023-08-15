Чем угрожает Трампу новый суд в Джорджии?

Обвинительные акты, переплетаясь друг с другом, сыплются на Трампа, как из рога изобилия. Согласно обвинительному заключению, обнародованному поздно вечером в понедельник, бывшему президенту Дональду Трампу и 18 другим лицам были предъявлены уголовные обвинения в связи с попытками отменить победу Джо Байдена в штате Джорджия в 2020 году, сообщает Зеркало недели.

Экс-президенту было предъявлено обвинение по 13 пунктам, включающим нарушение закона штата о рэкете, подстрекательство государственного служащего к нарушению присяги, сговор с целью выдать себя за государственного служащего, сговор с целью совершения подлога первой степени и сговор с целью подачи фальшивых документов.

На этот раз Трамп не одинок. Обвинения также представлены бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, работавшему после выборов личным адвокатом Трампа; бывшему главе администрации Белого дома и нескольким видным советникам Трампа, в том числе адвокатам, придумавшим схемы создания списков «альтернативных» выборщиков Трампа. Обвинения были предъявлены и менее известным людям — двум адвокатам из Джорджии, выступавшим от имени Трампа; старшему советнику избирательной кампании; двум видным республиканцам из Джорджии и бывшему финансовому председателю Республиканской партии.

Язык этого обвинительного акта прост, ясен и доступен людям, незнакомым с юриспруденцией: «Трамп и другие обвиняемые в этом обвинительном заключении отказывались признать, что Трамп проиграл, и сознательно и добровольно присоединились к заговору с целью незаконно изменить итоги выборов в пользу Трампа».

Расследование было начато после того, как в январе 2021 года появилась аудиозапись телефонного разговора Трампа с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером.

Произошло это вот как: когда после проигрыша на выборах Трамп позвонил Раффенспергеру, осторожный госсекретарь, почувствовав нависшую над ним опасность, вызвал своего юриста в качестве свидетеля и включил рекордер. В результате любой человек сегодня может прослушать запись этого разговора и услышать голос американского президента то ноющего, то требующего, то угрожающего и очевидно, пренебрегающего законом и конституцией.

Кроме нарушения Трампом закона, в записи поражает его откровенная и необузданная страсть к власти и неумение смириться с поражением. В течение всего разговора Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса отвергают утверждения Трампа, что он выиграл, и отрицают, что выборы были подтасованы. Но их аргументы на Трампа не действуют, и он не сдается: «Народ Джорджии в гневе, народ страны в гневе, — говорит он. — И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, знаете ли, что вы пересчитали голоса». На что несгибаемый чиновник отвечает: «Ну, господин президент, проблема в том, что данные, которые у вас есть, неверны».

В Джорджии Байден получил всего на 11 779 голосов больше, чем его соперник. И Трампу казалось, что уговорить коллег-республиканцев пририсовать ему лишние голоса не составит труда: «Так что же мы будем здесь делать, ребята? Мне нужно всего 11 тысяч голосов. Ребята, мне нужно 11 тысяч голосов. Не напрягайте меня», — говорит он.

Иногда в голосе бывшего президента звучит отчаяние: «Я ни за что не мог проиграть в Джорджии, — раз за разом повторяет он во время разговора. — Этого не может быть. Мы выиграли с перевесом в сотни тысяч голосов».

Но от отчаянного нытья Трамп легко переходит к шантажу, угрожая Раффенспергеру и его главному юрисконсульту. Если они не «обнаружат», что тысячи избирательных бюллетеней были потеряны или уничтожены, они будут привлечены к уголовной ответственности, угрожает Трамп. «Это уголовное преступление, — говорит тогдашний президент страны. — И вы не можете этого допустить. Это большой риск для вас и вашего адвоката».

Трамп пускает в ход и угрозы, связанные с политической карьерой республиканцев штата. Он грозит Раффенспергеру, что его бездействие поставит под угрозу политическую судьбу двух сенаторов-республиканцев от штата Джорджия. «У вас впереди большие выборы, и из-за того, что вы сделали с президентом, народ Джорджии знает, что это была афера, — говорит Трамп. Из-за того, что вы сделали с президентом, многие люди не пойдут голосовать, и многие республиканцы проголосуют против, потому что они ненавидят то, что вы сделали с президентом. Хорошо? Они ненавидят это. И они собираются голосовать. А вас бы уважали, действительно уважали, если бы удалось исправить дело до выборов».

Все это неприглядно, но уже очень знакомо и отчасти перекликается с обвинением, вынесенным Трампу в Вашингтоне. Однако в новом обвинительном акте есть важный нюанс — суд в Джорджии может иметь для Трампа более серьезные последствия, чем другие федеральные расследования.

Уголовные преступления в двух федеральных делах, возбужденных специальным прокурором Джеком Смитом (одно из которых связано с утаиванием секретных документов, а другое — с предложением отменить результаты выборов 2020 года) должны повлечь за собой серьезные приговоры. Эксперты по правовым вопросам ожидают, что, если Трампу вынесут обвинительные приговоры, команда прокурора будет добиваться значительного тюремного заключения.

Но не все так просто. Если Трампа осудят в рамках федерального обвинения, он теоретически может сам себя помиловать, если будет переизбран президентом. Кроме того, некоторые кандидаты в президенты от Республиканской партии уже объявили, что если они победят на выборах, то Трампа они помилуют. Так, например Никки Хейли, хоть и назвала Трампа «безрассудным», но заявила, что «склонна» помиловать его, если он будет осужден по федеральным обвинениям. Но даже и президент-демократ, желая уменьшить напряжение в стране, может тоже оказаться «склонным» извлечь Трампа из тюрьмы. Все это, повторяю, касается федерального суда.

Но президенты не обладают такой властью в судах отдельных штатов. Более того, по законам Джорджии помилование возможно лишь через пять лет после отбытия наказания. Смягчение приговора возможно, но для этого потребуется одобрение государственной комиссии, а такие дела быстро не решаются.

Поэтому не удивительно, что адвокаты Трампа особо рьяно пытались приостановить расследование в Джорджии. То они называли его «клоунским шоу» и подавали в суд многочисленные ходатайства с целью отстранить окружного прокурора и сорвать расследование. То утверждали, что специальное разбирательство большого жюри было неконституционным и у прокурора Уиллис предвзятое мнение. Но судьи Верховного суда в Джорджии не проявили никакого желания идти навстречу бывшему президенту и отклонили его ходатайства.

На сегодня Трамп свою главную защиту видит в поддержке своих базовых избирателей. Он науськивает их на судей и прокуроров и представляет себя жертвой политических репрессий. Он называет расследование в Джорджии «политической охотой на ведьм», а свои звонки Раффенспергеру и другим чиновникам штата «идеальными».

В ответ на обвинительное заключение в Джорджии избирательная команда Трампа немедленно опубликовала заявление, обвиняя прокурора Уиллис в том, что она частично сфабриковала факты расследования, а адвокаты Трампа осудили обвинительное заключение, назвав ситуацию «шокирующей и абсурдной».

Когда-то американские избиратели отвергали кандидатов в президенты при малейшем намеке на аморальное поведение. Кандидаты, уличенные в вождении в нетрезвом виде или в романтических отношениях вне брака, немедленно выбывали из борьбы. У избирателей возникали сомнения, даже если счастливо женатый кандидат когда-то развелся с первой женой. Но времена изменились.

Теперь один из главных кандидатов в президенты обвинен в заговоре с целью подрыва демократии, угрозе национальной безопасности, воспрепятствовании правосудию и фальсификации записей о выплате денег за молчание звезде порнографического кино. Но несмотря на очевидные преступления Трампа, его сторонники пока не ослабили своей поддержки. Они или оправдывают его действия, или видят в нем жертву политических преследований демократов, желающих не дать их кумиру вернуться к власти.