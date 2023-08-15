Кабмин выделил 1,2 млрд на защитные сооружения на Харьковщине и Черниговщине
Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд гривен на усиление оборонительных рубежей северо-восточных регионов Украины, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, на запрос Харьковской и Черниговской ОГА правительство направляет 911,5 млн для Харьковщины и более 363 млн грн для Черниговщины на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.
Заказчиками и исполнителями этих работ являются областные военные администрации, добавил премьер.