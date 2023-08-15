ОВА: Число пострадавших в результате обстрела Львовщины возросло до 19

В результате обстрела российскими войсками Львовской области пострадали 19 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Количество людей во Львовской области, пострадавших в результате ракетной атаки pociян этой ночью, возросло до 19" , — написал Козицкий.

По его словам, среди раненых шесть человек старше, которым от 62 до 75 лет. Десятилетний ребенок получил ушиб стопы.

У большинства пострадавших диагностировали ушибы, резаные раны и острые реакции на стресс.

Как сообщалось, в ночь на 15 августа российские войска нанесли ракетную атаку по территории Украины, во Львове обломки упали на многоквартирные дома на улицах Патона и Каховской, есть пострадавшие.