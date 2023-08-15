ОВА: Число пострадавших в результате обстрела Львовщины возросло до 19
В результате обстрела российскими войсками Львовской области пострадали 19 человек, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Количество людей во Львовской области, пострадавших в результате ракетной атаки pociян этой ночью, возросло до 19", — написал Козицкий.
По его словам, среди раненых шесть человек старше, которым от 62 до 75 лет. Десятилетний ребенок получил ушиб стопы.
У большинства пострадавших диагностировали ушибы, резаные раны и острые реакции на стресс.
Как сообщалось, в ночь на 15 августа российские войска нанесли ракетную атаку по территории Украины, во Львове обломки упали на многоквартирные дома на улицах Патона и Каховской, есть пострадавшие.