Rheinmetall подтвердил передачу Украине дронов нового поколения

Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил планы поставить в Украину современные разведывательные беспилотники Luna NG, сообщает Европейская правда.

Об этом информирует компания на своем сайте.

В сообщении говорится, что разведывательный беспилотный летательный аппарат нового поколения Luna NG с воздушной поддержкой ближнего радиуса действия вскоре начнет действовать в Украине.

Отмечается, что концерн поставит системы украинским Вооруженным силам от имени Германии в течение 2023 года.

"Пакет беспилотников" состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, пусковой катапульты и военных грузовиков.

Новая Luna от Rheinmetall – это недавно разработанная беспилотная система, которая превосходит предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам. Помимо использования в качестве разведывательной системы, дроны также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Беспилотники играют важную роль в войне в Украине. Россия массово атакует военные и гражданские объекты с помощью иранских дронов-камикадзе. Но разведывательные дроны также важны для военных операций Украины. Оперативный опыт показывает, что результаты разведки в режиме реального времени играют решающую роль в проведении операций.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall планирует поставить в Украину самые современные разведывательные беспилотники.

Как сообщалось, британская разведка отмечает рост роли в российско-украинской войне морских дронов и допускает, что их могут использовать против самых слабых точек в логистике самой РФ морским путем.