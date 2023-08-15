В Польше состоялся крупнейший со времен холодной войны парад вооруженных сил
В Варшаве во вторник ко Дню Войска Польского состоялся масштабный военный парад – крупнейший после завершения холодной войны в прошлом веке, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает RMF FM.
На параде ко Дню Войска Польского, который состоялся в 103-ю годовщину победы Польши над большевистской Россией в Варшавской битве, по Варшаве прошла колонна из 2000 солдат польской армии и стран НАТО.
Их сопровождали 200 единиц военной техники и 92 самолета и вертолета.
В военной колонне на джипе прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что последние восемь лет, которые у власти находится партия власти "Право и справедливость", стали "временем восстановления польской армии".
Среди прочего, на параде показали польские разработки – боевые машины пехоты Borsuk и самоходные артиллерийские установки Krab – и американские танки M1A1 Abrams, ракетные установки HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot и южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9.
За воздушную часть парада отвечали вертолеты, в частности американские Black Hawk, и истребители F-16 и FA-50.
Полномасштабное вторжение России в Украину сделало укрепление вооруженных сил приоритетом для польских властей. Она пообещала удвоить численность армии до 300 тысяч военнослужащих и потратить около 4% нынешнего ВВП на оборону.
Напомним, ранее во вторник Анджей Дуда почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в варшавском районе Воля.