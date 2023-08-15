В НАТО допустили членство Украины в случае территориальных уступок РФ

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на отказ от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев, сообщает Европейская правда.

Слова Йенссена на публичной дискуссии в норвежском городе Арендаль цитирует издание VG.

По словам руководителя аппарата Столтенберга, в контексте возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе "важно, чтобы мы обсудили, как нам это сделать".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение взамен членства в НАТО", – отметил он.

Йенссен, однако, подчеркнул, что именно Украина "должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры".

В ответ на уточнение VG он отметил, что дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны уже продолжаются, и в них, в частности, звучат опции с отказом Киева от части территории.

"Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", – пояснил руководитель аппарата генсека НАТО.

Как известно, вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.