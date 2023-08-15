ФГВФЛ на следующей неделе начнет выплату вкладчикам банка Конкорд

Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже со следующей недели начнет выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка Конкорд, решение о ликвидации которого было принято регулятором 1 августа 2023 года, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, на сегодня идет процесс формирования реестра вкладчиков. После объявления о начале выплат вкладчики банка — физические лица, в том числе физические лица-предприниматели, — смогут получить свои средства в одном из 12 банков-агентов Фонда.

Вкладчик сам выбирает банк и отделение, в котором желает получить средства. Кроме того, существует возможность получить гарантированное возмещение от Фонда дистанционно. Такую услугу на сегодня предоставляют 5 банков-агентов.

Общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам Конкорда составляет 639 млн грн. Благодаря действию нормы о полном возмещении по вкладам на период военного положения и трех месяцев после его завершения, каждый вкладчик получит от Фонда средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня 1 августа.

Параллельно продолжается процесс формирования реестра акцептованных требований кредиторов, который будет сформирован и утвержден до четвертого сентября. Также проводится инвентаризация активов и формирование ликвидационной массы банка. В течение месяца после утверждения реестра кредиторов, банком начнется удовлетворение требований кредиторов, которые прислали заявления с реквизитами для перечисления средств.

"Банк Конкорд — это 7 банк, ликвидацию которого Фонд начал уже во время полномасштабного вторжения. И каждый раз, понимая условия, в которых живет и работает вся страна, мы начинали выплату возмещения вкладчикам и расчет с кредиторами досрочно, то есть раньше конечного срока, отведенного законодательством. Поэтому и выплату вкладчикам банка Конкорд Фонд планирует начать раньше, уже со следующей недели, ориентировочно после 21 августа" , — сказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

По ее словам Фонд имеет достаточно средств для выплаты полной суммы возмещения всем вкладчикам. И уже по факту формирования реестра кредиторов и ликвидационной массы банка, мы начнем расчет с кредиторами и Фонд гарантирования обеспечит возврат средств кредиторам банка в полном объеме.

Ранее сообщалось, что правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО АКБ Конкорд и его ликвидации с 1 августа 2023 года.