Посол: Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов

Посол: Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов
Фото: Рixabay

В Киев доставили несколько тонн медикаментов, которые Израиль отправил в Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в Telegram.

Во вторник 15 августа лекарства передали украинским чиновникам.

"Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных лиц".

Предыстория:

  • Недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. Но позже министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет этого делать.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон предпочел бы, чтобы Израиль и некоторые другие демократические страны делали больше для Украины во время полномасштабной войны с Россией.

Новости

Популярные темы форума

analytics
Close button