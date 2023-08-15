Кабмин одобрил соглашение между Украиной и Литвой о признании водительских удостоверений

Кабинет министров Украины на заседании во вторник утвердил соглашение с правительством Литвы о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, принятое в конце мая, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Соглашение предусматривает, что Украина и Литва будут взаимно признавать и обменивать национальные водительские удостоверения на основе принципа взаимности. Для такого обмена не нужно сдавать дополнительные экзамены.

"Также устанавливается соответствие категорий удостоверений водителя двух государств и определяется механизм подтверждения факта выдачи водительского удостоверения, которое подается для обмена", – добавил Мельничук.

Об упрощении обмена водительских удостоверений Украина и Литва предварительно договорились в начале мая, а в конце того месяца соглашение подписали министры внутренних дел обеих стран.

Перед тем Польша расширила возможности использования украинских документов, которые позволяют участие в дорожном движении.