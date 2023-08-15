Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, российские захватчики пытались наступать на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пробовали вернуть свои позиции у поселка Урожайное, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В течение суток российские оккупанты нанесли 42 ракетных, 44 авиационных ударов и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура" , — сказано в сводке.

В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

Ситуация на направлениях такова:

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степной Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Атинское, Екатериновка, Водологи Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное на Харьковщине.

направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степной Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Атинское, Екатериновка, Водологи Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное на Харьковщине. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодец и Северск Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодец и Северск Донецкой области. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюкивки, Клищиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Приволье, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка и Белая Гора Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюкивки, Клищиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Приволье, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка и Белая Гора Донецкой области. На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Спепово, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Спепово, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.

направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области. На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Херсон, Понятовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.